El PP exige que “se concrete con hechos” la consecución de una terminal de mercancías en el aeropuerto de León

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El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León exigió durante la reunión del consorcio del aeropuerto celebrada hoy que “se concrete con hechos” la consecución de ua terminal de cargas, ya que “algunas empresas de León ya están utilizando otras terminales aeroportuarias para transportar su carga ante la falta de instalaciones”, de forma que “varios aviones semanales saldrán de otras terminales cuando empresas con sede en León tengan que exportar mediante vuelos internacionales”.

“El aeropuerto de León no despega y el Gobierno paraliza todas las inversiones de mejora pendientes”, denunciaron los ‘populares’ en el Consorcio, convencidos de que “lejos de que el León se convierta en el aeropuerto de carga del noroeste, se prioriza Villanubla gracias a la influencia del ministro de Transportes, Oscar Puente”.

En este sentido, recordaron que el diputado nacional del Partido Socialista, Javier Alfonso Cendón, manifestó respecto a la terminal de carga del aeropuerto leonés que “Puente está comprometido para cuando haya demanda”, mientras que lamentaron que “ las empresas que han invertido en León lamentan las carencias de la infraestructura leonesa y la desidia de Aena, ya que se tendrán que dirigir a otras terminales cercanas”.

Para el PP, ni Ayuntamiento ni Diputación de León “logran la más mínima inversión, ni avance, ni tan siquiera la visita de responsables de Aena”, a pesar de “las reiteradas demandas previendo un futuro poco halagüeño”.

De igual manera, el Grupo Municipal Popular criticó que tampoco se logren los avances necesarios que afectan a otros proyectos “imprescindibles” para el aeropuerto de León, como la mejora de aterrizaje ILS, que “es precario” y que “ya se ha denunciado en múltiples ocasiones ante las graves dificultades y los riesgos que algún vuelo ha tenido para aterrizar sin medios en la pista”.

“Tampoco hay ningún avance sobre la propuesta de acceso realizada por la Asociación León Propone, que sería una alternativa sencilla, económica y muy eficaz por lograr un acceso directo al aeropuerto sin tener que callejear por La Virgen del Camino”, añadieron, al tiempo que criticaron que “ni Diputación ni el Ministerio han mostrado disposición de lograr un acceso digno, más allá de declaraciones huecas, a pesar de que el Ayuntamiento de Valverde apoya dicha alternativa y ha realizado ya un anteproyecto”.

Estas tres demandas fueron puestas encima de la mesa hoy por la representante del PP municipal, Ana María Franco, quien denunció la “parálisis” de todas las instituciones, a las que acusó de “solo hacer declaraciones en prensa”, pero “no hacer nada de nada realmente por solucionar las peligrosas carencias del aeropuerto de León, gravemente perjudicado por la inacción del PSOE en las instituciones donde gobierna y que no concreta ninguna inversión”.

De igual forma, Franco señaló que, “más allá de declaraciones de intenciones”, Unión del Pueblo Leonés “tampoco ha demostrado ser eficaz como partido bisagra”, ya que “no exige pasar de los discursos a cortar cintas de obras reales que beneficien a los leoneses”.

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