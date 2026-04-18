La décima lectura de los Decreta de 1188 “da vida" en León a "uno de los primeros latidos” de la democracia

Publicado por Miriam Badiola Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos de los Decreta dio hoy “vida” a “uno de los primeros latidos de lo que hoy se llama democracia” con la lectura en la Basílica de San Isidoro de León, por décimo año, del texto de los Decreta del año 1188 del rey Alfonso IX, con el que se marcó el inicio del sistema de gobierno parlamentario, en la este año se contó con una participación mayoritaria de lectores jóvenes.

Unos jóvenes y niños que “no leyeron un texto cualquiera”, sino que “pusieron voz” a unas palabras que “se escribieron hace más de ocho siglos en el Reino de León bajo el reinado de Alfonso IX de León, un jovencito que apenas había cumplido los 16 años”.

Así lo remarcó el presidente de la Asociación, Juan Pedro Aparicio, durante la alocución previa a la lectura de unos artículos que “hablan de algo muy actual”, como son “los derechos”. “Los Decreta son el testimonio de un momento extraordinario en la historia, cuando, por primera vez en Europa, no solo del rey y los obispos decidían, sino también los representantes del pueblo, que tuvieron voz en las decisiones del Reino”, añadió.

Por este motivo, el escritor celebró que la lectura de los Decreta permite “recordar que los derechos que ahora se disfrutan no aparecieron de la nada”, sino que “fueron conquistados poco a poco en la tierra leonesa”.

No obstante, Aparicio lamentó que, mucho tiempo, los Decreta “no fueron tan conocidos como deberían”, ya que “no ocupan siempre el lugar central en los libros”, sino que “a veces se mencionan de pasada y otras veces ni siquiera aparecen” porque “la historia no solo trata de lo que ocurrió, sino también de lo que se decide contar y de lo que se deja en silencio”.

“Durante años, una parte importante de la historiografía española, la más influyente, ha preferido destacar otros relatos, los de reyes poderosos, conquistas e imperios, antes que estos momentos en los que el poder se compartía, se limitaba y se discutía”, advirtió el presidente de la Asociación de Amigos de los Decretas, convencido de que estos textos “han sido en cierto modo relegados”, como “si no encajaran del todo en una historia de España que no siempre ha querido poner en primer plano los valores democráticos”.

Precisamente por ese motivo, el novelista leonés, Premio Castilla y León de las Letras en 2012, dejó claro que la lectura de los Decreta es “importante”, ya que “les devuelve su voz” y demuestra que “la historia también puede contarse de otra manera desde León”, es decir, “no solo como una sucesión de reyes y batallas, sino como una lucha constante por la justicia, por el equilibrio del poder y por la dignidad de las personas”.

“Leedlos con respeto, pero también con orgullo, porque esas palabras escritas hace más de 800 años hablan también de vosotros, de vuestro derecho a ser escuchados, de vuestra capacidad para participar y de vuestro futuro como ciudadanos. Y recordad que la democracia no es solo algo que heredamos, es algo que debemos conocer, cuidar y defender y hoy, al leer los Decreta, estáis formando parte de esa historia”, finalizó Aparicio a los pies de la Basílica de San Isidoro y entre dos pendones de Velilla de la Reina.

El también escritor leonés, José María Merino, miembro de la Real Academia Española, fue el encargado de iniciar la tanda de lecturas del texto histórico en la que más de la mitad de los lectores fueron niños y jóvenes de diversos centros de enseñanza, como los institutos Ordoño II, Giner de los Ríos, Colegio Leonés, el Coro infantil Ángel Barja, las Juventudes Musicales-Universidad de León y la Banda Infantil Juventudes Musicales-Universidad de León. Junto a ellos, participaron otras personalidades ligadas a la sociedad leonesa.