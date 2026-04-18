La plataforma de Feve ultima la marcha de Guardo a León, en fotos

Ante la «falta de soluciones» por parte del Gobierno, que sigue sin concretar el retorno de los trenes a la estación del centro, y de la Junta, que no da el paso adelante para entrar en la gestión dentro del modelo de Buscyl, la plataforma por la defensa de Feve acelera sus acciones. No se quedarán parados, como insistieron este sábado durante el corte de la avenida Padre Isla, donde avanzaron que este silencio de las instituciones hace que ultimen la marcha prevista desde Guardo hasta León por la vía estrecha para ampliar la exhibición del escaparate de su protesta.

El colectivo social se mantiene firme en sus reivindicaciones. En el centro de la crítica por la inacción del Gobierno se puso de nuevo al ministro Óscar Puente y al diputado leonés Javier Alfonso Cendón, a los que suma ahora a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.