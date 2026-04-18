Detenidas dos mujeres con abundante droga y armas en una operación de la Policía Local de León
Fueron requisados dinero y material para comercializar estupefacientes y un vehículo
Dos mujeres han sido detenidas en una operación contra el tráfico de drogas coordinada por la Policía Local, que ha requisado abundante material.
La investigación de la brigada de Seguridad Ciudadana derivó en una intervención con dos detenidas por un delito contra la salud pública. También se incautaron 56,92 gramos de hachís, 4,6 de cocaína, 42,97 gramos de marihuana, una báscula de precisión, 18 bolsas de plástico, un machete de 45 centímetros de hoja, una daga de 10 centímetros, un mango rígido de 90 centímetros, 280 € en billetes fraccionados de 5€, 10€ y 20€, tres teléfonos móviles y un vehículo.
La investigación continúa abierta para determinar las posibles ramificaciones que puedan existir en otros ámbitos.