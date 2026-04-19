El Colegio Mayor San Isidoro celebra su fiesta patronal como "referente" de la vida universitaria en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Colegio Mayor San Isidoro ha celebrado su fiesta patronal en un acto que ha reunido a sus 80 colegiales para reivindicar la "convivencia, formación integral y el sentido de comunidad", así como ensalzar su labor como "referente" de la vida universitaria en León.

El acto ha tenido lugar este sábado 18 de abril, una jornada de celebración, pero también de reconocimiento al "papel de los residentes en la construcción de una experiencia universitaria que va más allá de las aulas" y "en la que el día a día compartido se convierte en parte esencial del aprendizaje y del crecimiento personal", según ha informado la Universidad de León en un comunicado recogido por Europa Press.

Este ha sido el mensaje que ha centrado el acto, en cual ha estado presidido por el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, y que ha contado con la intervención de la secretaria general, Pilar Gutiérrez, que ha sido la encargada de impartir la conferencia central de la celebración.

La jornada ha tenido uno de sus momentos centrales en la bienvenida oficial a los nuevos colegiales mediante la imposición de las bandas, un símbolo de pertenencia e integración en la vida del Colegio Mayor San Isidoro.

Asimismo, se ha reconocido a aquellos que han dejado una "huella especial" en la comunidad colegial con la entrega de la insignia de plata, que distingue tanto el mérito académico como la implicación en la convivencia y la participación activa.