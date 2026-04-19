Los búlgaros del noroeste votan en León
Dentro de los seis y medio millones de votantes búlgaros llamados a las urnas, León hizo hueco este domingo a los más de medio millar que tenían como punto de votación la provincia leonesa. El centro de mayores de Puente Castro volvió a servir de escenario para que estos votantes, entre los que no sólo se contabilizan los residentes aquí, sino también en Asturias y Galicia, ejercieran su derecho al sufragio dentro de las elecciones al Parlamento búlgaro. La elección de esta sede se debe a la importante colonia búlgara asentada desde hace muchos años en León, donde cuenta con la asociación cultural Hristo Botev como canalizadora de las actividades.