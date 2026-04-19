Los búlgaros del noroeste votan en León

Álvaro Caballero
Álvaro CaballeroRedactor de León
Dentro de los seis y medio millones de votantes búlgaros llamados a las urnas, León hizo hueco este domingo a los más de medio millar que tenían como punto de votación la provincia leonesa. El centro de mayores de Puente Castro volvió a servir de escenario para que estos votantes, entre los que no sólo se contabilizan los residentes aquí, sino también en Asturias y Galicia, ejercieran su derecho al sufragio dentro de las elecciones al Parlamento búlgaro. La elección de esta sede se debe a la importante colonia búlgara asentada desde hace muchos años en León, donde cuenta con la asociación cultural Hristo Botev como canalizadora de las actividades.

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

ANGELOPEZ

Los búlgaros votan en León

