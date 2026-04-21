El Ayuntamiento de San Marcelo acoge la segunda Legacía preparatoria de Las Cabezadas

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

Cuando apenas quedan unos días para la celebración de Las Cabezadas, el Ayuntamiento de San Marcelo ha acogido hoy la celebración de la segunda Legacía preparatoria de esta ceremonia. Los representantes de la Corporación Municipal, presidida por el alcalde, José Antonio Diez, han recibido al Cabildo de San Isidoro tras un primer encuentro celebrado previamente en la Colegiata de San Isidoro.

Las Cabezadas se celebran este domingo 26 de abril y en esta ocasión el Cabildo estará representado por Don Luis García Gutiérrez y la Corporación Municipal por la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas. De esta manera, se repetirá la pugna dialéctica del 'Foro u Oferta' en el claustro de San Isidoro, basílica de la que la Corporación Municipal no se va sin antes hacer las 'Cabezadas', las tres reverencias con las que se pone fin a las discrepancias entre los representantes del Ayuntamiento y los del Cabildo Isidoriano.