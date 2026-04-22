Ibioleón activa a 400 investigadores para el 'asalto' final a patologías raras

El Instituto Biosanitario Ibioleón dispone ya de una armada de 400 investigadores para el «asalto» final a las enfermedades raras. El nuevo centro, que toca todos los palos de la salud moderna desde los modelos predictivos a la ingeniería aplicada, One Health y líneas de vanguardia en cáncer de mama, oncología y hematología, tampoco se olvida de la sarcoidosis, el síndrome de Williams, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, las patologías inflamatorias de base inmunológica o de los tumores del hígado en su despliegue investigador para no dejar sin diagnóstico a miles de pacientes.

El director de Ibioleón, Fernando Escalante, calcula que 10.000 de las más de 130.000 personas que residen en León padecen una enfermedad rara (3 millones en España), y para darles visibilidad han organizado hoy una jornada en el salón de actos del Hospital de León, libre y gratuita hasta completar el aforo, con colaboración de Feder, el complejo asistencial y la Cultural Leonesa.

De modo que León ya no pide paso, lo da. Y la jornada no constituye solo un acto institucional, sino que proclama una nueva era donde la ciencia leonesa se planta ante el desafío de las enfermedades raras y pone rostro al ejército de 38 grupos de investigación de elite que integran Ibioleón y que conectan el laboratorio, la Universidad, la sanidad y el paciente. El objetivo es que la sociedad leonesa sepa que cuenta con un polo de innovación que ya trabaja en la medicina del futuro: la medicina precisión.

El Hospital acoge hoy una jornada de entrada libre de divulgación científica y social Bajo el lema «Un equipo unido frente a las enfermedades raras», el Hospital de León se convierte hoy (09.00 horas) en el epicentro de la divulgación científica y social con una jornada que busca romper el aislamiento de las patologías poco frecuentes con un programa que combina la alta estrategia médica con el testimonio directo. A la inauguración acuden miembros de Ibioleón, Feder, el Hospital y la Cultural, cuyo apoyo simboliza el compromiso del deporte con la visibilidad de estas enfermedades. La doctora María Isidoro García (Hospital de Salamanca) analizará la integración de estas patologías en el Plan Estratégico de Medicina de Precisión de CyL. La faceta emocional correrá a cargo de la doctora Alba Hevia Tuñón (Pediatría del Caule), al hablar de la «incertidumbre diagnóstica» y el acompañamiento a las familias.El doctor Eduardo Villacorta abordará la conexión crítica desde la cardiología. El tramo final dará protagonismo a los afectados. Santiago de la Riva (Feder) reivindicará la participación del paciente en decisiones políticas, mientras que Ricardo Fernández Morueco dará el testimonio vital sobre el Síndrome de Schaaf-Yang. Fernando Escalante reafirmará el compromiso de Ibioleón por convertir la investigación en victorias reales para los pacientes en la clausura.

El Instituto de Investigación Biosanitaria de León, un proyecto en papel en 2024, tomó ritmo el año pasado y acaba de consolidar su estructura medular. Un paso que coincide con el gran protagonista tecnológico de esta nueva etapa, el Sistema de Secuenciación Masiva. La herramienta de casi 400.000 euros llegó al Hospital para elevar un 15% los estudios genéticos y servir de brazo ejecutor a la estrategia de Ibioleón para las enfermedades raras.

León deja de ser un periférico que envía muestras fuera, para leer el código genético de los pacientes leoneses in situ, con la versión más actualizada de esta tecnología en toda la comunidad. Y para las familias con estas patologías, el tiempo es vida. La capacidad de procesar muestras en casa reduce el calvario de años esperando un nombre para su dolencia. Al conocer la mutación exacta, los investigadores de Ibioleón pueden diseñar tratamientos a medida, evitar ensayos de «error» y reducir la toxicidad de fármacos ineficaces.

La jornada de hoy visibiliza al centro de investigación y una esperanza real para miles de pacientes. «Nuestra meta es trabajar mucho para buscar la excelencia del Carlos III y traer muchos proyectos y financiación a León que fijen población con un ecosistema de investigación en salud», indica Escalante. Con el Caule como sede, Ibioleón ya trabaja en retos que van más allá del microscopio.