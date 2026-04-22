Luz verde al helipuerto contra incendios en Posada de Valdeón, en Picos de Europa

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado de forma definitiva el proyecto para la construcción de un helipuerto destinado a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en el municipio leonés de Posada de Valdeón, situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de una infraestructura que busca reforzar la respuesta aérea en una de las zonas con mayor riesgo y más complicada orografía del noreste de la provincia y que fue escenario el pasado verano de un fuego que obligó a desplegar numerosos medios de extinción y puso de relieve las dificultades de acceso terrestre y la necesidad de reducir los tiempos de intervención en un entorno de alto valor ambiental.

La aprobación figura en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), que da luz verde tanto al proyecto como a la relación definitiva de bienes y derechos que será necesario expropiar para su ejecución.

Según recoge el texto oficial, Posada de Valdeón presenta "una orografía que dificulta la movilidad de los medios terrestres" en situaciones de emergencia, a lo que se suma su lejanía respecto a las bases de helicópteros contra incendios (ELIF) de la Junta ubicadas en Camposagrado y Sahechores, en León, y en Villaeles, en Palencia, todas ellas a más de 50 kilómetros de distancia, lo que supone tiempos de vuelo superiores a los 30 minutos.

A esta situación se añade un índice alto de riesgo de incendios forestales en la zona, lo que ha llevado a la Administración autonómica a considerar "necesario reforzar las infraestructuras" mediante la instalación de una base auxiliar aérea que permita mejorar la rapidez y eficacia de la intervención en caso de fuego.

El helipuerto tendrá carácter de uso restringido y estará dedicado prioritariamente a labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, aunque también podrá utilizarse para otros servicios públicos, como el transporte sanitario de emergencias, durante todo el año.