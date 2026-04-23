El parque de Feve ya tiene sombra, pero no de árboles

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El parque de la urbanización de la estación de Feve ya tiene sombra. No se la dan los árboles, que en buena parte tuvieron que cambiarse porque se secaron desde la primera plantación hasta que se abrió el sector, sino por la pérgola instalada en la zona norte del equipamiento infantil. Después de un mes desde que se colocaran las zapatas, en el que ha estado vallado esta área, los operarios de la empresa concesionaria del mantenimiento de espacios verdes terminaron estos días de levantar la estructura metálica y tensar la visera de pvc. La solución, a imagen de la instalada en otros 15 espacios infantiles de la ciudad. La factura la asume esta vez el Ayuntamiento de León apenas un año después de inaugurar la obra que ejecutó el Adif. | á. caballero