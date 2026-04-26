Diario de León

Las cabezadas, el milagro que salvó el cambio climático de 1158

León rememora la tradición de Las Cabezadas.

León rememora la tradición de Las Cabezadas.PEIO GARCÍA

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León

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Hace ya más de ocho siglos que la Colegiata de San Isidoro y la corporación municipal del León mantienen ya una enterna discusión sobre si la entrega de un cirio de arroba bien cumplida y dos hachas de cera es foro u oferta en agradecimiento al milagro de San Isidoro, quien la ciudad sacó en rogativa para implorar que lloviera tras una larga sequía. Y el santo cumplió y la entrega del cirio se mantiene, pero el debate sobre si es una ofrenda voluntaria o una obligación sigue vivo desde 1158.

Como cada año, la ceremonia del foro y la oferta se celebrará en la Colegiata y los actos concluirán en la plaza de San Isidoro con el momento que da nombre a la cita, cuando la corporación municipal hará las tres reverencias exageradas por cada parte que ponen fin a las discrepancias entre iglesia y pueblo… hasta el año que viene.

Las Cabezadas arrancarán a las 11.45 horas, cuando la comitiva municipal saldrá del Ayuntamiento de San Marcelo para dirigirse a la Colegiata. Previamente, los pendones de diez pueblos adscritos a la Asociaciones de Pendones Concejiles Reino de León realizarán un recorrido por Ordoño II hasta la plaza de San Isidoro donde esperarán a la Corporación y a las 12.00 horas comenzará la ceremomia. Este año se enfrentarán la concejala Camino Orejas, y Luis García Gutiérrez, como síndico y abad del Cabildo isidoriano.

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