La Junta destierra el Smac de León a Armunia pero cede a conciliaciones telemáticas

El conflicto generado por las obras de reforma en el edificio de la Inspección de Trabajo de Gran Vía de San Marcos ha llegado a un punto de no retorno, pero con una pequeña luz al final del túnel tecnológico. La Junta se abre a que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Smac), que se trasladará el 1 de junio oficialmente al Centro de Seguridad y Salud Laboral en Armunia (en la avenida de Portugal), se pueda efectuar de forma telemática.

El compromiso se alcanzó esta semana, en la tercera reunión entre las partes, como comunicó el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Diez Revilla a los colegiados. Pese a los intentos de los letrados por mantener el servicio en el centro de la ciudad —llegaron incluso a ofrecer las propias instalaciones del Colegio para albergar las vistas de forma temporal—, la Junta ha desechado la propuesta, blindándose en la opción de Armunia como única salida física.

«El traslado es irrevocable», indicó la Junta a la abogacía leonesa, ya que la administración autonómica solo contempla el regreso a la sede habitual junto a la plaza de la Inmaculada una vez finalicen las obras de rehabilitación del edificio de Trabajo.

Ante la evidencia de que abogados y ciudadanos se verán obligados a desplazarse 2 kilómetros a las afueras de la ciudad, con un perjuicio logístico y económico, el Colegio puso sobre la mesa una solución de urgencia: la implantación del sistema telemático de conciliaciones. Esta propuesta, recibida con «agrado» por la Junta, pretende aprovechar las herramientas de firma digital y las infraestructuras tecnológicas actuales para evitar que el traslado a Armunia colapse el servicio. Los puntos clave del acuerdo pasan por intentar dar agilidad administrativa para desarrollar el servicio digital con la mayor rapidez posible. y aunque se simplifique el proceso se asegurará la validez legal de los acuerdos a distancia y se evitará que los plazos procesales se dilaten por la falta de una sede céntrica. El edificio de Trabajo, sumido en un proceso de reforma estructural, dejará al Smac «sin techo» el 1 de junio en el corazón de León y su traslado al Centro de Seguridad y Salud Laboral en Armunia, aleja la administración del ciudadano pero se intentará amortiguar realizando los encuentros de forma telemática. El Colegio de la Abogacía de León asegura que «hará todos los esfuerzos necesarios» para que el Smac virtual sea una realidad en el menor espacio de tiempo. Por ahora, el 1 de junio marca el inicio de una nueva era para las conciliaciones en León: o el viaje a Armunia, o la pantalla del ordenador.