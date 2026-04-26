El peaje entre León y Asturias «afecta a principios del proyecto europeo»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Principado de Asturias le escribe a Stéphane Séjourné, vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea, para que la institución garantice el rescate del peaje de la autopista asturleonesa. La Alianza —que integra a fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, entidades locales y sociedad civil— ha acordado por unanimidad solicitar a la Comisión Europea que impulse, con la mayor celeridad, el procedimiento de infracción relativo a la prórroga de la concesión de la AP-66, favoreciendo su avance hacia una fase decisoria que permita, en su caso, su elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea», avanza el consejero de Movilidad del gobierno asturiano. La actuación de la Comisión está siendo clave. En Asturias se percibe como una garantía de aplicación rigurosa del Derecho de la Unión y de atención a sus efectos reales sobre el territorio. Calvo define el caso como un asunto que no es solo sectorial. «Afecta a principios centrales del proyecto europeo: seguridad jurídica, competencia en condiciones equitativas y confianza en el mercado interior. La actual situación de incertidumbre tiene un impacto directo y creciente en nuestra comunidad». Luego, cita la base de la unión contra el peaje. «Un respaldo institucional claro. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, órgano superior consultivo que ejerce funciones de asesoramiento jurídico independiente al Gobierno autonómico y vela por la adecuación de su actuación al ordenamiento jurídico, ha confirmado por unanimidad la naturaleza de modificación sustancial de la prórroga y la concurrencia de causas de nulidad de pleno derecho. A ello se suma un consenso político, social y territorial amplio y sostenido en Asturias. Somos conscientes de que la eventual resolución del actual marco concesional no aborda el modelo de gestión para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras. Asturias no quiere una solución arbitraria.

El Gobierno asuturiano alude al consenso social que reúne la lucha contra la concesión de la autopista