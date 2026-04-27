Renfe activa 26 servicios por carretera entre Guardo y Mataporquera por obras en la línea de Feve

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Renfe programó un total de 26 servicios por carretera entre las estaciones de Guardo (Palencia) y la localidad cántabra de Mataporquera con el objetivo de asegurar la movilidad de los viajeros durante las obras de mejora en la infraestructura que realizará Adif en este tramo de la red de ancho métrico.

Estos trabajos, que se llevarán a cabo entre el 4 y el 16 de mayo, son incompatibles con la circulación ferroviaria, por lo que el servicio de Media Distancia que conecta León con Bilbao realizará por carretera el trayecto comprendido entre ambas estaciones.

El recorrido alternativo en minibuses incluirá paradas intermedias en Guardo Apeadero, Santibáñez de la Peña, Villaverde Tarilonte, Castrejón de la Peña, Vado-Cervera, Salinas de Pisuerga y Cillamayor. Los puntos de parada de este servicio de transporte por carretera estarán debidamente señalizados con carteles colocados en cada estación y apeadero para que los viajeros puedan localizarlos fácilmente en las distintas poblaciones del recorrido.