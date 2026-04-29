Proponen que el coto escolar de León lleve el nombre de su fundador, Mario García Blanco, recién fallecido

Cuenta con más de 500.000 avales: uno por cada guaje de León que desde 1983 pasó por las instalaciones de la paseo del Parque para aprender de primera mano lo que era la naturaleza, de dónde venía la miel, cómo se hacía la mermelada, cuándo había que sembrar o plantar, quién cuidaba de los animales.

Ahora, apenas un mes después de su muerte, el Pleno del Ayuntamiento de alerón recogió el ruego, presentado por la concejala popular Cecilia Rodríguez, para que el espacio pase a llamarse coto escolar Mario García Blanco, fundador, impulsor y alma de esta instalación municipal.

La sugerencia quedó pendiente de que una decisión de los grupos. “Lo consultaremos, miraremos y atenderemos”, zanjó el alcalde, José Antonio Diez, ante la propuesta lanzada por la edil. Rodríguez insistió en la justicia del cambio de denominación del coto, ahora denominado San Francisco de Asís, porque Mario Garcia Blanco “fue el fundador, se lo inventó”.

La concejala insistió en la “trayectoria” del coto, que “ha ido aumentando hasta convertirlo en un referente a nivel nacional por sus valores”, gracias a la promoción de Mario García Blanco.