Un choque entre tres coches en León deja un herido cerca de Antibióticos

Una persona ha resultado herida como consecuencia de un choque por alcance entre tres vehículos a la altura de Antibióticos.

Fue a las 15.11 horas. El 112 recibió el aviso de una colisión por alcance entre tres turismos a la altura del número 161 de la Avenida Antibióticos, en Trobajo del Cerecedo, donde, solicitan asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 35 años que se queja de la espalda.

Se ha avisado a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl.