Diario de León

Un choque entre tres coches en León deja un herido cerca de Antibióticos

La víctima es un hombre de 35 años que ha recibido asistencia sanitaria

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl.

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl.EMERGENCIAS 112 - Archivo

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Una persona ha resultado herida como consecuencia de un choque por alcance entre tres vehículos a la altura de Antibióticos. 

Fue a las 15.11 horas. El 112 recibió el aviso de una colisión por alcance entre tres turismos a la altura del número 161 de la Avenida Antibióticos, en Trobajo del Cerecedo, donde, solicitan asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 35 años que se queja de la espalda. 

Se ha avisado a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl.

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