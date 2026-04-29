Un choque entre tres coches en León deja un herido cerca de Antibióticos
La víctima es un hombre de 35 años que ha recibido asistencia sanitaria
Una persona ha resultado herida como consecuencia de un choque por alcance entre tres vehículos a la altura de Antibióticos.
Fue a las 15.11 horas. El 112 recibió el aviso de una colisión por alcance entre tres turismos a la altura del número 161 de la Avenida Antibióticos, en Trobajo del Cerecedo, donde, solicitan asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 35 años que se queja de la espalda.
Se ha avisado a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl.