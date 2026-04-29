La Aemet predice el tiempo en León para el puente de mayo: paraguas y ambiente fresco de viernes a domingo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El puente que comienza este viernes 1 de mayo estará condicionado por una meteorología puramente primaveral en León. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia la llegada de un frente que cruzará el norte peninsular justo al inicio del periodo festivo, lo que garantiza cielos cubiertos y precipitaciones intermitentes. Esta situación de inestabilidad afectará tanto a la capital como a las zonas de montaña, donde las lluvias podrían ser más persistentes y acompañarse de bancos de niebla matinales.

Durante la jornada del viernes y el sábado, se espera que la nubosidad de evolución sea la protagonista, dejando paso a chubascos que podrían ganar intensidad de carácter tormentoso durante las tardes. Aunque no se prevé una lluvia continua durante las 24 horas del día, el riesgo de mojarse será elevado para quienes decidan realizar actividades al aire libre. La provincia se encontrará bajo la influencia de una masa de aire atlántica que impedirá que el sol brille de forma sostenida, manteniendo un ambiente grisáceo en gran parte del territorio leonés.

En el apartado térmico, los termómetros se mantendrán en valores contenidos para la época del año. Las temperaturas máximas difícilmente superarán los 16°C o 17°C en la ciudad de León, mientras que las mínimas nocturnas caerán hasta los 4°C o 5°C, obligando a mantener la ropa de abrigo a mano, especialmente al amanecer. El viento de componente norte aportará un toque extra de frescor, incrementando la sensación térmica de frío en las zonas más expuestas y en las áreas de la Cordillera Cantábrica.

Para el domingo, última jornada del puente, la previsión apunta a una ligera mejoría con la apertura de algunos claros, aunque sin descartar del todo alguna lluvia débil y aislada. La AEMET recomienda a los conductores y viajeros extremar la precaución en las carreteras de la provincia debido a la posible formación de tormentas locales repentinas que pueden reducir la visibilidad de manera brusca durante este esperado descanso de mayo.