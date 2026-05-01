Sariegos pina su memoria: la primavera ya trepa por los Mayos

«Mayo entrante, flores por delante; y el que no pìne el Mayo, que se guarde del rayo». El hilo de las tradiciones unió ayer a los cuatro pueblos del municipio de Sariegos, que dieron la bienvenida a la primavera cumpliendo con el rito de pinar los Mayos, esos maderos largos rematados con un muñeco que se elevan al cielo. Cada localidad recuperó su memoria y dedicó sus figuras a momentos históricos, anécdotas o señas de identidad local, con protagonismo especial de los alumnos del CRA Maestro Emilio Alonso, que participaron activamente. La prim era pareja de Mayos se levantó en Azadinos, donde en la calle La Puente se levantó el primer palo de la jornada, custodiado por las figuras de doña cigüeña y don cigüeño.

Poco después, el testigo pasó a Carbajal de la Legua. Allí, en la avenida de León, ambos Mayos rindieron un cariñoso homenaje a los bañistas que suelen acudir al río Bernesga. En Sariegos se vivió un doblete de tradición y deporte. La Asociación Cultural Tierra Negra alzó sus creaciones en la Plaza del Ayuntamiento y se recrearon jugadores del Balonmano Sariegos. El broche final lo puso Pobladura del Bernesga, donde la Asociación Cultural La Panzuela ideó la estructura que ya luce en la calle La Fuente.