Los túneles de la AP-66 entre León y Asturias sufrirán cortes desde hoy hasta junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de modernización de los túneles de la AP-66 entre León y Asturias y entre los meses de mayo y junio se actuará en las galerías y en los dos tubos del túnel de Barrios y en el tubo en sentido León del de Negrón.

Debido a estas obras, el tráfico se verá afectado y así en el túnel de Barrios se producirá el corte de la calzada en sentido León del 4 al 29 de mayo y el corte de un carril en cada uno de los sentidos, de forma alternativa, del 1 al 30 de junio.

En el caso del túnel del Negrón, se producirá el corte de un carril en sentido León del 4 al 17 de mayo; el cierre de la vía en sentido León del 18 de mayo al 22 de junio y el corte de la calzada en sentido Asturias a partir del 22 de junio.

Habrá cortes de carril en el resto de túneles, Cosera, Oblanca, Vegaviesga, Pando y Entrerregueras entre Asturias y León, de lunes a las 6.00 horas a viernes a las 13.00 horas, según se informa desde el Ministerio.