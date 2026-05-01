El "arboricidio" silencioso de León: UPL exige un plan urgente tras las últimas talas en La Granja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La gestión del patrimonio verde en la capital leonesa vuelve a estar en el centro de la polémica. El grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha alzado la voz contra lo que consideran una política de gestión del arbolado opaca y destructiva por parte del equipo de gobierno del PSOE.

La formación ha calificado de "auténtico arboricidio" la dinámica de talas que se viene produciendo en la ciudad de León sin ningún tipo de explicación técnica.

El detonante de esta nueva protesta ha sido la reciente eliminación de varios cerezos en el Parque de la Granja. Según denuncian desde la UPL, estos árboles "estaban en buen estado", por lo que no comprenden los motivos para cometer esta actuación "sin que se dé explicación alguna" d

Para los leonesistas, el caso de La Granja no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que se ha consolidado durante el actual mandato socialista. Desde el partido recuerdan intervenciones similares en entornos sensibles como el colegio de las Anejas, el parque del río en Puente Castro o la pérdida del simbólico laurel regalado por Roma a la ciudad.

Ante esta situación, la UPL insiste en la necesidad de un cambio de rumbo en la Concejalía de Medio Ambiente. "Ya en el año 2025 solicitábamos al equipo de gobierno un auténtico plan de arbolado de la ciudad", recalcan desde la formación, con el objetivo de asegurar la "reposición de aquellos elementos que han sido talados" y garantizar el cuidado de los nuevos ejemplares.S

Uno de los puntos en los que más incide la formación leonesista es en la respuesta a las quejas vecinales por la falta de zonas de sombra, un problema que se agrava con cada tala indiscriminada. Desde la UPL defienden que la planificación debe ser a largo plazo: "Hay que pensar no en el momento sino en el futuro de la ciudad", explican, señalando que aunque los árboles nuevos tarden años en crecer, son esenciales para el bienestar urbano. El objetivo final que plantea el grupo leonesista es ambicioso. Para la UPL, León no debe conformarse con ser la segunda ciudad de España con más zonas verdes por habitante basándose solo en extensiones de césped, sino que "también debe de ser una de las ciudades de España con mayor arbolado".