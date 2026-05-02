Mata a una peregrina en León y la sentencia le evita la cárcel por retrasos judiciales

Un joven que atropelló de muerte a una peregrina holandesa en 2019 a la entrada de Fresno del Camino ha sido condenando finalmente a una pena de año y medio de prisión (que no comporta el ingreso en penitenciaría) después de que la Audiencia Provincial corrigiese la sentencia inicial, que dejó la pena en seis meses de reclusión. En ambos casos, se aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por los retrasos injustificados que sufrió el procedimiento.

La sentencia da por probado que a las 8.10 horas de la mañana del 9 de junio de 2019, el acusado, de 19 años de edad, sin antecedentes penales conducía por el punto kilométrico 0.500 de la carretera LE-5522 sentido ascendente, término municipal de Valverde de la Virgen, según se relata en la descripción correlativa de los hechos.

No prestó la atención mínima que se requiere a un conductor de un vehículo a motor, hecho provocado por el cansancio y falta de sueño ya que la noche anterior había estado de fiesta en la localidad de Vilecha. Se quedó dormido cuando iba conduciendo. Esta falta de cuidado y atenciones básicas en un conductor de un vehículo impidieron que el acusado viera a dos peregrinas holandesas que circulaban por la acera, pese a que ya había luz solar, era una carretera de muy buena visibilidad y las citadas peatones eran visibles para el conductor al menos a ciento cuarenta metros antes de impactar con la primera de ellas.

Cuando se dio cuenta de la presencia de las dos mujeres hizo una maniobra de evasión en sentido contrario al que hubiera sido el pertinente para evitar su atropello y llegó a circular por encima de la acera hasta 108 metros antes de conseguir detener totalmente el vehículo.

Como resultado de la conducción, el vehículo atropelló y golpeó de forma violenta a la primera peregrina, que estaba encima de la acera, causándole la muerte. El vehículo siguió circulando por encima de la acera y atropelló a una segunda peregrina, a quién golpeó de forma violenta y cuyo cuerpo desplazó varios metros hasta caer en el centro de la calzada.

CINCO AÑOS ESPERANDO JUICIO

La sentencia sostiene que el procedimiento ha estado parado más de dos años «sin causa justificada imputable al acusado, en concreto, desde la remisión de las actuaciones para su enjuiciamiento ante el Juzgado de lo Penal nº 2 de León, en fecha de 16 de mayo de 2022, y hasta la citación para la celebración del juicio, en fecha de 5 de febrero de 2024. Ha transcurrido un período de tiempo excesivamente prolongado, totalmente injustificado, y consta ademásque el juicio señalado para esa fecha se suspendió, al solicitarlo así el letrado de la acusación particular», sostiene la Audiencia.

«Además de las paralizaciones a que se refiere el juez de instancia en su sentencia, se observa que el procedimiento se inicia en junio de 2019 y el juicio se celebra en diciembre de 2024, esto es, el juicio tiene lugar pasado más de cinco años desde la iniciación del procedimiento, por lo que se entiende que concurre la atenuante simple de dilaciones indebidas», según destaca el ponente en su valoración. Incardina los hechos en un homicidio por imprudencia.

La decisión inicial había resuelto el caso con una multa de poco más de 1.000 euros pero fue recurrida y endurecida por la Sección Tercera