León renueva el negocio del Come y Calle y se lo adjudica a los habituales

La feria de las foodtrucks del parque de San Francisco de León no dejará de ser el Come y Calle, ni en las fiestas de San Juan y San Pedro, que se celebrará del 19 al 29 de junio, ni en San Froilán, fijada del 25 de septiembre al 5 de octubre. No se trata de una perogrullada, sino del resultado del nuevo concurso de selección, convocado por el Ayuntamiento de la capital leonesa, que ha determinado que la organización recaiga en los fundadores del evento y propietarios de la marca. Siguen los mismos que empezaron en 2015 y que no pagaron nada hasta 2023, amparados en que reinvertían lo cobrado a las furgonetas de comida en las actuaciones musicales y culturales. Pero, como se ha demostrado en las tres últimas anualidades, la cita, además, sirve para hacer negocio y repartir beneficios entre los organizadores, una vez descontados cachés de artistas, talleres y sueldos.

La firma del contrato, por un año más unna prórroga anual, la formalizará el Ayuntamiento de León con Lucibany 2020. La empresa, representada por Eduardo Álvarez Casais, propietario del mesón las Termas y el hostal y confiterías Albany, forma parte del entramado de fundadores del Come y Calle, que optaban además a quedarse con el evento con otra oferta presentada al concurso, firmada por la sociedad Déjame Pensar Producciones, vinculada al Monoloco. Entre las dos opciones, que en anteriores ocasiones llegaron a ser hasta cuatro plicas, la seleccionada por el consistorio le reporta el pago más bajo de todos los que se habían propuesto.

La oferta anuncia un pago al Ayuntamiento de León de 60.805,02 euros para el Come y Calle de San Juan y San Pedro y 42.805,02 euros para San Froilán. Aunque mayor que los 56.006 y 42.006 euros que pagó en los dos últimos años y los 30.051 y 15.551 euros de 2023, las cifras quedan por debajo de los 78.136,27 euros y 58.332,34 euros que ofrecía Divernodi, que quedó segunda a dos puntos por detrás en la cita de junio y apenas 0,02 en la de octubre, y los 85.001 y 65.001 euros de Metrofest AIE, esta última descalificada por defectos de forma en la presentación de las plicas.

La adjudicataria deberá traer al menos dos conciertos de artistas con más de un millón de oyentes al año en las plataformas digitales

La diferencia a favor de los adjudicatarios no la avala la parte económica, que determinada 60 de los 100 puntos totales, sino la valoración subjetiva del proyecto, que repartía 40. De acuerdo a este sistema, la mesa de contratación le dio a los adjudicatarios lo máximo en las dos citas por su propuesta, en la que se examinaba la «variedad, originalidad y especialidad de la oferta gastronómica», además de las «actividades musicales».

En este punto del concurso, la mesa de contratación del Ayuntamiento de León valoró «el estilo musical y la calidad de los artistas o grupos propuestos, su trayectoria, proyección, repertorio musical original», con al menos uno que tenga «un 80% de composiciones propias, reconocimientos, concursos ganados, participación en festivales nacionales e internacionales de relevancia». Más afinado incluso, se exige que «al menos uno de los artistas haya participado en tres festivales de música independiente y alternativa, artistas emergentes, grupos innovadores, música alternativa, aparición en medios de comunicación y redes sociales», además de que como mínimo dos de ellos «tengan un mínimo de 1.000.000 de oyentes anuales en plataformas digitales o streaming musical en el último año. La propuesta debe contener variedad de estilos musicales».