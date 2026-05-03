La policía pilla a un ladrón mientras forzaba la máquina registradora de un bar de León

Máquina registradora del bar en el que se coló el ladrónP. N.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León han detenido “in fraganti” a un individuo en la madrugada de hoy, sobre las 05:50 horas, cuando se encontraba forzando la máquina registradora de un establecimiento hostelero situado al final de la Avenida Nocedo.

La actuación policial se inició tras recibirse un aviso en la sala CIMACC 091 por parte de la central de alarmas del local, que alertaba de una posible intrusión en el interior del establecimiento. De inmediato, un indicativo policial rotulado Z, se desplazó inmediatamente al lugar.

A su llegada, los agentes sorprendieron al individuo mientras manipulaba la caja registradora, utilizando una uña de hierro y un destornillador para forzarla. El sospechoso ocultaba su rostro con un pasamontañas en el momento de la intervención. Según la información facilitada por la central de alarmas, el acceso al establecimiento se habría producido a través de la puerta trasera del local.

El individuo fue detenido en el acto como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Una vez finalizadas las diligencias policiales, será puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental y que cualquier situación de riesgo o emergencia que como víctima pueda sufrir un ciudadano debe ser comunicada a través del teléfono 091.