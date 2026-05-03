Los Decreta fían a la fe la autonomía en el Viejo Reino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, el alcalde de León, José Antonio Diez, y la periodista y escritora Marta García Aller recogieron ayer los Premios Decreta 2025, con los que la Asociación de Amigos de los Decreta reconoce «sus méritos para visibilizar León», una provincia que «cuenta muy poco en España».

Una invisibilidad que, tal y como reconoció el presidente de la Asociación, Juan Pedro Aparicio, «notan más los que viven fuera de León que los que viven dentro». Como ejemplo de ello, el escritor se refirió al programa «La ruleta de la suerte», donde «cuando se quiere decir la letra «L» se habla de Lugo, una provincia que es muy bonita, pero que no es comparable con la visibilidad que debería tener León».

«León es un Reino que tuvo más reyes de los reyes de España, ¿cómo es posible que no tenga visibilidad?», se preguntó Aparicio, para quien Revilla, Diez y García Aller «dan visibilidad a León», algo que «merece un premio».

La entrega de los Premios Decreta 2025 se produjo en el transcurso de un acto celebrado ayer en la Sala del Pendón de Baeza de la Colegiata de San Isidoro, que comenzó con una presentación de la Asociación Amigos de los Decreta por parte de Tomás Álvarez, tras lo que se procedió a la entrega de diplomas a los participantes más jóvenes de la última Lectura de los Decreta de 1188, celebrada en León el pasado 18 de abril, para, finalmente, hacer entrega de los Premios Decreta 2025. La primera en recoger el Premio Decreta 2025 fue la periodista Marta García Aller, a la que presentó la también periodista Belén Molleda, mientras que Antonio Barreñada le entregó el galardón otorgado por «destacar por su visión crítica y global de la sociedad actual, sin olvidar los enormes desafíos económicos, sociales y demográficos de las provincias del antiguo Reino de León, dentro de un marco institucional incapaz de dar una salida a un problema que lastra el desarrollo y bienestar de buena parte del noroeste peninsular».

LEONESA DE ADOPCIÓN

La periodista, que se reconoció «leonesa de adopción», al ser madrileña pero proceder de familia leonesa, explicó que «desde pequeñita» ha aprendido a «amar León», por lo que trasladó el «doble honor» que supone para ella «ser reconocida» en una tierra que «tiene un potencial que no está dejando desarrollar». Frente a ello, consideró «importante» que los medios de comunicación «pongan a León en el sitio que se merece».

El segundo homenajeado fue Miguel Ángel Revilla, previo discurso de Rogelio Blanco, lo que dio paso a la entrega del Premio Decreta de manos de la periodista de Diario de León, Cristina Fanjul por «sus apariciones privadas y públicas, especialmente a lo largo del último año».