Inestabilidad y lluvias: el tiempo en León se tiñe de gris para arrancar mayo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta una semana de notable inestabilidad meteorológica marcada por la transición hacia un mes de mayo que, de momento, no parece traer el sol de forma definitiva. Según los últimos modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los leoneses deberán tener el paraguas a mano, especialmente durante la primera mitad de la semana, ya que se espera que la nubosidad sea la tónica dominante en los cielos de la capital y el área metropolitana. Tras un inicio de mes con cielos cubiertos, las próximas jornadas vendrán definidas por la formación de chubascos que podrían adquirir carácter tormentoso, sobre todo en las horas centrales del día y durante la tarde.

Esta situación es consecuencia de una bolsa de aire frío que afectará principalmente al tercio norte peninsular, dejando a León en una zona de confluencia donde las precipitaciones serán recurrentes pero de carácter intermitente. En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán una ligera tendencia a la baja en comparación con el cierre de abril. Las máximas en la ciudad de León difícilmente superarán los 16 o 17 grados, mientras que las mínimas se mantendrán frescas, situándose en el entorno de los 4 a 6 grados. Esta oscilación térmica obligará a mantener las prendas de abrigo, ya que la sensación térmica podría ser incluso inferior debido a la humedad y a rachas de viento flojo de componente norte y noroeste. Hacia el fin de semana, la incertidumbre en el pronóstico aumenta, aunque los expertos de la AEMET sugieren que la inestabilidad podría empezar a remitir de forma paulatina.

No obstante, las zonas de montaña de la provincia seguirán reteniendo mayor nubosidad y riesgo de lluvias, mientras que en la meseta podrían abrirse claros más generosos. Por ahora, la recomendación para los ciudadanos es consultar las actualizaciones diarias, ya que la naturaleza de las tormentas primaverales hace que la localización exacta de las lluvias sea difícil de precisar con mucha antelación.