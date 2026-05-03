Las obras en Guadarrama demoran el viaje de los trenes entre León y Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Renfe comunicó este fin de semana que los trabajos en el túnel de Guadarrama incrementarán desde el próximo 7 de mayo los tiempos de viaje de los trenes con destino Madrid en unos siete minutos. Esta situación se mantendrá hasta el 14 de julio, según informa la operadora en un comunicado público.

De esta forma, los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia procedentes de Galicia, Salamanca, Asturias, Ponferrada y León con destino Madrid Chamartín, y los Avant del corredor Valladolid-Segovia-Madrid, pueden tener ligeras modificaciones en sus tiempos de viaje.

Durante el periodo de las obras, que ejecutará el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los tiempos de viaje hacia la estación madrileña se incrementarán en siete minutos. Los horarios y billetes están disponibles en los canales habituales de venta: www.renfe.com, App oficial, taquillas y el teléfono 912 320 320.