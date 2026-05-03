Más cortes en la autopista del Luna sin bajar el peaje

Las restricciones de circulación en la autopista del Luna vuelven, pero el peaje se queda como está. No se quitará el paso por la barrera, como ha solicitado de manera formal el gobierno del Principado de Asturias, pese a que el tráfico quedará condicionado de nuevo desde este lunes, como anunció el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que después de más de un año continúa con las obras de modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, financiadas con 76,36 millones de euros fondos públicos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras los beneficios los amasa la concesionaria privada.

Las nuevas limitaciones, que el verano pasado, en fiestas y fines de semana han provocado grandes atascos, se demorarán, por el momento, al menos «durante los meses de mayo y junio». En este tiempo está programado «continuar con la ejecución de las galerías y el canal caz en los dos tubos del túnel de Barrios», además del «tubo en sentido León del túnel de Negrón», como detallaron desde el ministerio dependiente de Óscar Puente.

Dentro de la planificación se especifica que, en el túnel de Barrios, se cortará «la calzada en sentido León del 4 al 29 de mayo», además de que se restringirá el paso «de un carril en cada uno de los sentidos, de forma alternativa, del 1 al 30 de junio». En el Negrón, se cortará en sentido León un carril del 4 al 17 de mayo y la calzada del 18 de mayo al 22 de junio, además de la calzada en sentido Asturias, a partir del 22 de junio. «Además, podrá haber cortes de carril en el resto de túneles no afectados por estas restricciones, de lunes a las 06.00 horas a viernes a las 13.00 horas», ampliaron desde el ministerio, que avisó de que «cuando se corte alguna de las calzadas, «el tráfico será desviado a la calzada contraria, que tendrá circulación bidireccional». No evitará las colas, mientras el peaje se pagará íntegro.