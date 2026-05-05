Es oficial: ya hay fecha para las preinscripciones a las Universidades públicas de CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Coordinadora del Distrito Único de Castilla y León, de la que forma parte la Consejería de Educación junto con las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, ha establecido el plazo de preinscripción del 3 de junio al 3 de julio. Durante esas fechas podrán solicitar plaza aquellos alumnos que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y estén interesados en cursar sus estudios el próximo curso 2026-2027 en alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. Este calendario se ajusta a los límites establecidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Al igual que el año pasado, para agilizar el procedimiento de preinscripción y matrícula en las universidades públicas, se publicarán los tres listados de admitidos en el mes de julio. Así, se comunicarán dichos listados los días 9, 20 y 24 de julio. La formalización de las matrículas se podrá realizar desde el mismo día que se publican los tres listados de admitidos aunque, si lo desean, los estudiantes pueden solicitar permanecer en la lista de espera después de la publicación de cada uno de ellos.

Durante el proceso de preinscripción del pasado año, las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid recibieron más de 209.000 solicitudes para cursar alguna de las titulaciones de grado ofertadas para el curso 2025-2026. Finalmente, fueron 15.216 alumnos de nuevo ingreso, 90 más que en el curso precedente, los matriculados en el presente curso académico.