Thais Presa, elegida Embajadora del Año 2025 de la red de jóvenes Somos FP en León

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La Cámara de Comercio de León -con la colaboración de CaixaBank Dualiza y la cofinanciación del Fondo Social Europeo- ha elegido a Thais Presa, de 23 años, como Embajadora del Año de la red Somos FP en León por su compromiso e implicación en la difusión entre otros jóvenes estudiantes de los beneficios y alta empleabilidad de esta modalidad formativa.

En un encuentro organizado en la Cámara de Comercio de León, Somos FP puso en valor la participación de todos los embajadores en la red y, en especial, de los tres finalistas que contribuyeron de forma más activa durante el 2025 a la promoción y difusión de la Formación Profesional.

Thais Presa, joven titulada en Cocina y Gastronomía que hizo sus prácticas en el restaurante Cocinandos, representará a su territorio en la final nacional. El jurado destacó su implicación y compromiso con las actividades y eventos propuestos por el programa y su dedicación a la hora de divulgar la Formación Profesional por toda la provincia de León.

El segundo premio fue para Pablo García, quien finalizó el Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y actualmente se encuentra cursando el Ciclo Superior. En tercer lugar fue reconocida Andrea González, titulada en el Ciclo Superior de Automatización y Robótica Industrial, habiendo realizado sus prácticas, al igual que Pablo, en la empresa Proconsi.

El objetivo de estos premios es incentivar que los jóvenes cuenten con un aliciente que los anime a involucrarse todavía más en los distintos actos que organiza la Red Somos FP y, en definitiva, reconocer su labor como embajadores de la FP.

La final nacional se llevará a cabo en la Cámara de España y en el acto se elegirá al ganador del Premio Embajador del Año 2025, así como al segundo y tercer premio, que serán seleccionados según criterios cualitativos que valorará un jurado profesional.