Huelga en la Educación Infantil de 0-3 años este jueves

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los centros públicos de Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años) de Castilla y León vivirán este jueves 7 de mayo una jornada de huelga convocada por las organizaciones sindicales FE-CCOO y CGT.

Los sindicatos justifican el paro por la falta de personal, las ratios excesivas en muchas aulas, la precariedad laboral y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo del personal que atiende a los niños más pequeños.

Según las organizaciones convocantes, la etapa de 0-3 años sigue siendo una de las más desatendidas en la Comunidad, con plantillas insuficientes que dificultan una atención educativa de calidad y generan una importante carga de trabajo para los técnicos superiores de Educación Infantil.

Ante el anuncio de huelga, la Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) los servicios mínimos que deberán cumplirse durante la jornada. En los centros dependientes directamente de la Administración, se establece un Técnico Superior en Educación Infantil por unidad, junto al personal de cocina y servicios. Además, deberá permanecer en el centro un responsable durante toda la jornada para garantizar el funcionamiento básico de las instalaciones y la atención a los niños.

En los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Centros Rurales Agrupados (CRA) y Centros de Educación Obligatoria (CEO) que tengan unidades de 0-3 años, el servicio mínimo será igualmente de un técnico superior por cada unidad autorizada.La Consejería de Educación ha señalado que estos servicios mínimos buscan “garantizar los servicios públicos esenciales y el derecho a la educación”. La designación del personal que los cubrirá correrá a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos. Las familias que tengan hijos en estos centros podrán consultar directamente con cada escuela cómo se organizará la atención el próximo jueves.