La DO León se sumará el sábado a un brindis colectivo y simultáneo en defensa del vino y el enoturismo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen León celebrará el próximo sábado el Día del Vino DO, que se conmemora cada año desde hace ya un decenio, el segundo sábado del mes de mayo. Lo hará, sumándose una vez más a denominaciones de origen vitivinícolas de todo el país, en esta ocasión más de una treintena, con un brindis multitudinario y simultáneo, justamente a las 13.30 horas.

Será en la Calle Mayor (oficialmente Isaac García de Quirós) de Valencia de Don Juan, sede del Consejo Regulador. La DO León pondrá color a esta celebración alzando copas con vino rosado de su variedad reina Prieto Picudo. Y dará contraste de sabor a la actividad con un doble corte de Cecina IGP, producto emblemático de la despensa leonesa, y también de la Marca de Garantía Chorizo de León. Y habrá, como siempre en estos casos, ambientación musical esta vez a cargo del dj Manolo Volkscooter.

Esta celebración colectiva, promovida por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas bajo el leitmotiv ‘El vino DO atrae turismo e inversión a las zonas rurales. ¡Brindemos por ello!’, tiene como objetivo reivindicar la aportación que las figuras de calidad, y el sector del vino en particular, realizan al mundo rural. Por esa misma razón, el Día Vino DO 2026 pondrá especialmente el foco en esta ocasión sobre el enoturismo para destacar la importancia que las denominaciones de origen vinícolas tienen como actividad generadora de turismo experiencial y colaborativo en las zonas rurales, que ayuda a fijar población, a generar riqueza y también a atraer inversión. Se trata, en fin, de una acción con un carácter festivo, pero también reivindicativo.

Con ella se pretende, por un lado, acercar el vino con denominación de origen a la sociedad en general, mostrándolo como uno de los productos más arraigados a nuestras áreas rurales y que, por su calidad, prestigio y valor cultural, más y mejor imagen aporta a las zonas de producción vitivinícola. Y por otro, con ella se busca también reivindicar el concepto ‘denominación de origen’ y destacar, año a año, diferentes aspectos del impacto positivo que las deós tienen sobre los territorios de producción.

Además, con motivo del Día Vino DO, la Cecrv realiza un reconocimiento destinado a homenajear a personas o iniciativas que contribuyan o hayan contribuido forma significativa a acercar el mundo rural y el sector del vino a la gente.

Este año se le concede a la periodista, comunicadora y escritora Sonsoles Ónega, por la sensibilidad, respeto y orgullo demostrado a lo largo de su trayectoria profesional por el mundo rural, así como por su apoyo explícito al sector vitivinícola. La popular periodista destaca por defender el consumo moderado de vino y el papel del sector en la economía rural.