El PP atribuye al alcalde de León «la peor gestión económica desde Francisco Fernández»

Después de que el alcalde, José Antonio Diez, asumiera en público que el Ayuntamiento de León tendrá que recortar 15,3 millones de euros en inversiones, debido a los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló la tasa de basura, el grupo municipal del PP se lanzó este miércoles a acusarle de que, «por un lado, ha derrochado dinero sin miramientos y, por otro, ha perdido grandes cuantías exclusivamente por su negligente mala gestión». «Su gestión económica está siendo la peor desde los tiempos de Francisco Fernández, quien dejó una deuda de más de 400 millones en el consistorio y de cuyo equipo de gobierno, casualmente, también formaba parte», sentenció el portavoz popular, David Fernández.

El concejal de la oposición le recordó a Diez «las advertencias del PP sobre su nefasta gestión económica y las graves consecuencias para la ciudad de León». Fernández, que apostilló que las declaraciones públicas de Diez tras cuatro meses de enrocarse «no fueron casuales», insistió en que su grupo se lo afeó por «última vez» en el Pleno extraordinario celebrado el 20 de marzo, «en el que impulsó y aprobó el gasto de más de 9 millones de euros». «Lo hizo a pesar de los avisos de la Intervención de que suponía un incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, que es una obligación legal», concedió el edil popular.

Fernández abundó en que, «en aquel momento, hace sólo 40 días, ya sabía que estaba aprobando un gasto para el que no tiene ingresos». «Lo sabía, se lo dijo la Intervención y se lo dijimos también desde el Partido Popular en el Pleno, pero le dio igual, porque José Antonio Díez ya tiene interiorizado que el Ayuntamiento es su cortijo donde hace y deshace», detalló el portavoz del PP, cuyo grupo se abstuvo en la votación del acuerdo al que alude, al igual que hizo UPL, frente al voto en contra de Vox, lo que hizo que saliera adelante sólo con los apoyos del PSOE.

Pese a esta falta de votación en contra, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de León prefirió centrarse en que, «en aquella ocasión», ya le avisaron a Diez de que «esa era una huida hacia adelante para tratar de tapar las grandes deficiencias de su mala gestión en estos siete años: colegios e instalaciones deportivas en mal estado, calles llenas de baches y baldosas rotas, y obras mal ejecutadas». «Y además también le dijimos que esa huida tendría poco recorrido porque los órganos tutelantes superiores estaban advirtiendo que se estaba incumpliendo la ley y que habría que recortar gastos por varios millones de euros», recalcó el edil de la oposición.

Por esa senda, Fernández se envaró en su ataque a Diez al considerar «de una verdadera vergüenza y de un absoluto cinismo que ayer dijera ante los medios de comunicación, así como sorprendido, que ahora van a tener que dejar de hacer algunas obras por la anulación judicial de las tasas de basuras, como si la elaboración y el fracaso de esas tasas hubiera sido cosa del Espíritu Santo o de algún ente desconocido». «Como si la causa de todo esto fuera solo la anulación judicial de las tasas de basuras y no una suma de errores y negligencias durante estos años, porque ya adelantamos que hay más causas. Y como si no hubiera sabido el alcalde todo esto antes de aprobar esos 9 millones de gasto hace mes y medio y un ‘súpercontrato’ de mantenimiento de más de 20 millones apenas unos días antes», detalló el concejal de la oposición, quien incidió en que «es imposible ser más cínico, imposible ser más irresponsable e imposible ser más reticente a la asunción de responsabilidades que el señor Diez». «Como si todos los errores y las decisiones que han llevado a este punto no hubieran sido responsabilidad exclusivamente de él y de su gobierno», remató.