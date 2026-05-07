El futuro incierto de los pequeños aeropuertos en España: ¿desaparecerán muchos como el de León?

Dos aviones civiles en la pista del Aeropuerto de León, en una imagen de archivo.ramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los aeropuertos regionales y secundarios, como el de León, enfrentan un panorama complicado en los próximos años. Lejos de los grandes hubs que dominan el tráfico internacional, estos enclaves que conectan ciudades medias y facilitan viajes de corta y media distancia podrían ver cómo parte de su actividad se evapora. Así lo advierte Óscar Oliver, experto en aeropuertos, en una entrevista publicada por National Geographic.

Logística y gasto del pasajero impulsan a los grandes, pero ¿qué pasa con los pequeños?

Mientras los grandes aeropuertos crecen impulsados principalmente por la logística (el transporte de carga aérea, en fuerte alza) y, en segundo lugar, por el gasto de los pasajeros en tiendas, restauración y servicios, los aeropuertos más modestos tienen un rol muy diferente.

“Los aeropuertos secundarios proveen conexiones de corta y media distancia y no aspiran a convertirse en grandes hubs”, explica Oliver. Su modelo de negocio tradicional, centrado en las tarifas que pagan las aerolíneas, ha quedado obsoleto: hoy el verdadero motor económico es el pasajero que consume dentro de la terminal.

Amenazas europeas y competencia de las low-cost

Una de las mayores amenazas proviene de Bruselas. La Comisión Europea impulsa medidas para desincentivar los vuelos de corta distancia y favorecer el tren de alta velocidad. Esta política afecta directamente al segmento donde más operan los aeropuertos regionales.

Además, las aerolíneas de bajo coste —que hace 25 años fueron el motor de crecimiento de aeropuertos como Girona o Reus— han cambiado de estrategia. Ahora concentran su actividad en los grandes aeropuertos (Barcelona es un claro ejemplo, con una intensa competencia entre Vueling, Ryanair, EasyJet y Wizz) porque, aunque las tarifas sean más altas, el volumen de pasajeros compensa con creces.

¿Desaparición o evolución?

Ante este escenario, Óscar Oliver no se muestra especialmente optimista: “Me atrevo a decir que en los próximos años veremos desaparecer aeropuertos regionales por pérdida de actividad”.

La vía de salvación, según el experto, pasa por evolucionar y ganar entidad. En el caso catalán, si el aeropuerto de Barcelona alcanza su límite de capacidad, Girona o Reus podrían tomar el relevo como aeropuertos complementarios de mayor calado. Sin embargo, si los aeropuertos pequeños se mantienen con su tráfico actual de corto y medio radio sin cambiar de estrategia, perderán pasajeros y relevancia.

El aeropuerto de León, con su perfil regional y dependencia de conexiones nacionales y algunas rutas de ocio, encaja en este perfil vulnerable. Su futuro dependerá de si consigue atraer nuevas rutas, especializarse (quizá en carga ligera, turismo específico o aviación ejecutiva) o convertirse en un nodo complementario de hubs cercanos como Madrid o Asturias.

En resumen, los pequeños aeropuertos españoles están en una encrucijada: adaptarse, crecer o arriesgarse a cerrar. La combinación de políticas europeas, concentración del tráfico en grandes hubs y la transformación del modelo de negocio aeroportuario dibuja un horizonte retador para infraestructuras que, en muchas provincias, son clave para la conectividad y el desarrollo local.