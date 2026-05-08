La nueva interventora de San Andrés del Rabanedo ya posee firma para desbloquear las nóminas

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La nueva interventora del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a la que la plantilla esperaba con los brazos abiertos para desbloquear el pago de la nómina de abril, ya ha solicitado a las entidades bancarias tener firma autorizada para poder rematar la gestión. La llegada de la funcionaria el pasado miércoles, procedente de la bolsa habilitada por la Junta de Castilla y León, cubre de forma no accidental el puesto por primera vez desde hace año y medio.

Y entre sus primeras tareas se encontró sobre la mesa la urgencia de abonar los 750.000 euros a los 300 trabajadores de San Andrés, que no habían percibido sus salarios al confluir la tormenta perfecta de la baja de la tesorera y la salida del interventor accidental, que dejó esa firma para la nueva responsable del puesto.

Más allá del abono de los sueldos, la presencia de la nueva interventora asegura la continuidad en la gestión económica del tercer municipio de la provincia. Su labor permitirá agilizar facturas con el desbloqueo también de pagos pendientes a proveedores que habían quedado paralizados por la falta de fiscalización técnica.

Cuentas públicas

También la estabilidad presupuestaria con el seguimiento de las cuentas públicas y la validación de expedientes necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios municipales. Su labor permite proteger las subvenciones con la supervisión de los plazos para no comprometer la llegada de fondos externos condicionados a la firma de intervención.

Tras varios meses de soluciones provisionales mediante habilitaciones accidentales, el equipo de Gobierno confía en que esta incorporación definitiva aporte la estabilidad necesaria para evitar que se repitan retrasos en los derechos económicos de los trabajadores. Se espera que el ingreso en las cuentas de los empleados se haga efectivo de manera inminente, dependiendo únicamente de los tiempos de procesamiento y certificación de cada banco.