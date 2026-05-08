Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en León

El lotero encargado de vender el boleto premiado en La Primitiva.DL

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en León percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto premiado fue validado en el punto de venta mixto número 45.685, conocido como 'Kiosko La Alegría', situado en la calle Demetrio Monteserín, 12, en la capital leonesa.

El lotero encargado de vender el boleto premiado en La Primitiva.DL

El importe exacto del premio asciende a 1.076.045,06 euros, una cuantía que convierte este sorteo en uno de los más destacados de la semana en el conjunto del país.

El afortunado o afortunada, cuya identidad no ha trascendido, se convierte así en el único acertante de la máxima categoría en este sorteo, lo que le permite llevarse íntegramente el premio acumulado correspondiente a los seis números de la combinación ganadora.

El establecimiento expendedor, un kiosco tradicional del tejido comercial leonés, suma con este premio un hito a su trayectoria, al convertirse en el punto de venta de un premio millonario. En este tipo de negocios, la concesión de premios relevantes suele generar un incremento de la afluencia de clientes en los días posteriores, atraídos por la llamada "suerte" del lugar.

Desde Loterías y Apuestas del Estado recuerdan la importancia de validar correctamente los boletos y conservarlos en buen estado, así como de comprobar los resultados a través de canales oficiales para evitar posibles incidencias.