León se promociona como destino turístico en Galicia con una acción profesional en A Coruña

El Consorcio Provincial de Turismo de León (Turisleón) ha participado en el mercado de contratación turística celebrado en A Coruña.TURISLEÓN

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), integrado por la Diputación provincial y el Ayuntamiento de León, ha participado en el mercado de contratación turística celebrado en A Coruña con el objetivo de promocionar León y la provincia como destino turístico en el mercado gallego, considerado uno de los emisores más estables y estratégicos, en el que destaca su regularidad por su alta capacidad de desestacionalización, su bajo coste de captación y su fidelidad.

Esta acción promocional se ha dirigido a profesionales del sector como agencias de viajes y touroperadores, que desempeñan una función "clave" en la comercialización de productos turísticos vinculados a León y actúan como prescriptores del destino a través de la organización de paquetes, escapadas y experiencias temáticas, además de facilitar el acceso al destino a segmentos de población que requieren una mayor planificación del viaje.

El visitante procedente de Galicia se caracteriza por elegir estancias cortas pero recurrentes, con una elevada fidelización hacia el destino leonés. Se trata de un turista que muestra especial interés por la gastronomía, el turismo rural y de naturaleza, así como por el ocio urbano, las compras y las propuestas culturales, lo que genera un impacto constante a lo largo del año y reduce la dependencia de la estacionalidad.

Desde el punto de vista económico este flujo turístico contribuye de manera significativa al tejido local debido al consumo que conlleva en hostelería, restauración, comercio local y alojamientos tanto urbanos como rurales.

Zonas como la ciudad de León, Ponferrada o la comarca de El Bierzo reciben de forma habitual visitantes gallegos, especialmente durante los fines de semana o en periodos festivos, según ha informado a Europa Press en un comunicado Turisleón.

Perfil diferenciado

Por su parte, el turista de A Coruña, ciudad en la que se ha llevado a cabo esta acción profesional, presenta un perfil diferenciado, ya que requiere una mayor planificación del viaje debido a su mayor distancia y apuesta por estancias ligeramente más largas. Este está orientado a productos turísticos estructurados como paquetes de turismo rural, escapadas gastronómicas, enoturismo o experiencias culturales.

Este segmento presenta, además, un mayor gasto medio por estancia, lo que lo convierte en un objetivo "prioritario" dentro de la estrategia de captación.

Con esta acción en A Coruña, que sigue a las llevadas a cabo en el mes de abril en los mercados de contratación de Valencia y Murcia, el Consorcio Provincial de Turismo reafirma su apuesta por reforzar la imagen de León y la provincia como destino de interior atractivo y accesible para el visitante.