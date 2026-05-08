370 militares de León y 100 vehículos de la UME preparan la campaña contra incendios en Asturias

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

Personal del Quinto Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizará entre el 11 y el 15 de mayo en los concejos de Tineo y Valdés una serie de ejercicios para preparar la campaña de incendios forestales, en los que participarán 370 militares y más de 100 vehículos especializados.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa ha explicado este viernes que el Quinto Batallón de Intervención, con sede en San Andrés de Rabanedo (León), practicará el manejo de herramientas manuales y mecánicas para desbroce, movimiento por pistas forestales con autobombas y trabajos en interfaz urbano forestal, recreando varios incendios forestales simultáneos.

Los ejercicios que se desarrollarán en Tineo y Valdés desplegarán 370 militares y más de 100 vehículos, entre los que se encuentran helicópteros, autobombas, ambulancias, estaciones de transmisiones, diversos vehículos pesados y ligeros especializados.

Otra de las prácticas que se realizarán será la integración de helicópteros en el despliegue, afianzando de esta manera las capacidades operativas, la activación y el despliegue de estos medios en este tipo de emergencias.

Además del personal militar participarán en el ejercicio equipos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), agentes medioambientales de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este ejercicio pertenece al conjunto de actividades anuales de preparación del Batallón, enfocando las maniobras a la preparación de la próxima campaña 2026 de lucha contra incendios forestales.