Aemet activa la alerta por lluvias y tormentas con riesgo de granizo y fuertes rachas de viento en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este sábado el aviso por lluvias y tormentas en toda la provincia de León, donde se espera una jornada inestable con precipitaciones generalizadas, episodios localmente fuertes y riesgo de granizo.

La predicción apunta a cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos moderados tanto en la Cordillera Cantábrica como en la meseta leonesa, acompañados de tormentas ocasionales que podrían intensificarse de forma puntual.

El viento soplará del sur y suroeste con intensidad moderada, aunque con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes, especialmente en zonas de montaña. Tampoco se descarta la presencia de bancos de niebla en algunos puntos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen sin cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente, con valores que oscilarán entre los 17 grados en León y Astorga y los 18 en Ponferrada, mientras que Villablino registrará entre 4 y 17 grados.

Ante esta situación, se recomienda precaución por la posibilidad de lluvias intensas, viento fuerte y tormentas con granizo que podrían afectar a la circulación y a las actividades al aire libre.