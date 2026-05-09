Ciencias del Trabajo de la ULE gradúa a 75 nuevos profesionales para liderar un mercado laboral en transformación

Graduación de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León.ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León (ULE) ha acogido el acto de graduación de 75 nuevos profesionales que están llamados a liderar un mercado laboral en transformación.

La ceremonia de la décimo tercera promoción ha servido para reconocer el esfuerzo, la constancia y la formación de los nuevos profesionales que deberán desenvolverse en ámbitos "clave" como las relaciones laborales, la gestión de personas o la prevención de riesgos laborales.

En el acto académico se ha impuesto la beca a 35 estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, así como a los 20 estudiantes del Máster en Gestión de Personal y Práctica Laboral y a los 20 del Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, todos ellos caracterizados por su estrecha conexión con el entorno profesional y sus elevados índices de empleabilidad.

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, ha sido el encargado de presidir la ceremonia, en la que ha destacado el papel de la Facultad de Ciencias del Trabajo como espacio de formación de profesionales estrechamente vinculados a la realidad social y laboral, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Hablar de Ciencias del Trabajo es hablar de personas, de derechos, de oportunidades, de dignidad y de futuro", ha señalado Benítez-Andrades, quien ha añadido que pocas disciplinas están tan conectadas con la vida cotidiana y con el funcionamiento de empresas, instituciones y administraciones.

Conocimiento, sensibilidad y ética

El vicerrector ha incidido además en los desafíos que plantea la transformación tecnológica y el avance de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral, para subrayar a continuación que el futuro del trabajo necesitará profesionales capaces de combinar conocimiento técnico, sensibilidad y criterio ético. "La Inteligencia Artificial puede procesar datos, pero no entender a las personas. El futuro del trabajo no debe ser solo más digital, sino también más humano", ha apuntado.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, José Gustavo Quirós, ha animado a los egresados a afrontar con optimismo y confianza la nueva etapa profesional que ahora comienzan, además de recordar la elevada empleabilidad de unos estudios con una larga tradición académica y profesional tanto en España como en León.

Múltiples salidas profesionales

Quirós ha destacado las múltiples salidas profesionales vinculadas a estos estudios, desde la gestión de recursos humanos hasta el ejercicio de profesiones jurídicas como la de Graduado Social, además de las oportunidades que ofrecen ámbitos como la Inspección de Trabajo o la Seguridad Social. Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria histórica de estos estudios, que cumplirán 60 años en León a finales de 2026, así como el compromiso del profesorado, de las instituciones colaboradoras y de los colegios profesionales vinculados a la Facultad.

Durante el acto también se ha reconocido la excelencia académica y el compromiso de los estudiantes, en especial el de la titulada Aldara Alonso, premio al mejor expediente. Además, la ceremonia ha contado con la intervención del presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de León, Leonardo Olivares Lobato.