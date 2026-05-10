El Taf y el Ter regresan hoy a la Ruta de la Plata

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Hay un halo heredado entre místico y épico que compartían el Taf y los coches de Martiniano Fernández, más allá del tono gris que revestía los vehículos. Lo que dieron a la provincia de León en movilidad no abre más que espacios de nostalgia; como ele caso del tren autopropulsado italiano, en jornadas como la de hoy, cuando se vuelve a implorar el retorno de la Ruta de la Plata, que aquel automotor de la Fiat elevó a los cielos de la comunicación, lomos de montura para un trote de 965 kilómetros de esta realidad virtual actual a través del oeste español. Camino de Salamanca, donde el poniente peninsular reclama hoy el fin del aislamiento por ferrocarril que persigue al territorio desde 1985, emerge el recuerdo del Taf, la serie 595 de los de Renfe, que atiende simplificó en siglas la expresión Tren Automotor Fiat, y que sirvió para la puesta en servicio de esta conexión legendaria en 1969, cuando León tenía mejores comunicaciones que en la actualidad. Circulaba con 172 plazas, en un cruce de norte a sur de la península , a través de lugares interesantes de turismo, históricos y artísticos, porque pasaba por Oviedo, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Mérida. La primera vez del Taf por esta vía fue el 24 de noviembre de ese fin de ciclo de la década de los sesenta del siglo pasado. Salía de Sevilla a las siete de la mañana y llegaba a León a las 19,52, después de superar las estaciones de La Bañeza y Astorga, puntos claves en reivindicación del regreso del ferrocarril y máxima expresión del desarrollo que impulsó la conexión en las vegas del Tuerto y Órbigo. El tono gris metálico del Taf pasó a segundo plano entre los añiles que tintaban al Ter, el otro dios de la mitología ferroviaria que elevó León y el oeste español a los altares y que inspira suspiros cuando sale a colación el imperio que echó abajo el Gobierno de Felipe González. Pasa de fondo el Ter y su diésel de progreso cuando Corredor Oeste clama por el despliegue de la vía de forma inmediata y mientras desentraña la maraña de disculpas y trabas administrativas que esparce el Gobierno entre estudios de viabilidad que atascan el proceso. Va el oeste español a Salamanca este 10 de mayo a expresar la nostalgia de los trenes que fueron de una vía liquidada que la sociedad civil trata de rescatar del entierro, de la segunda defunción sin haber resucitado. La fuerza del Ter y del Taf fue de la de una columna y sus vértebras de Gijón a Sevilla, en un tiempo de progreso y testimonios vivos que recuerdan que hasta obtener un billete era una odisea porque los coches iban llenos desde Asturias a Zamora, a Salamanca.

Del Ter quedó constancia con la serie 597, que se distingue en el inventario como Tren Español Rápido, con sus automotores diésel que comenzaron la hoja de servicio a mitad de la década de los sesenta y pasaron a la jubilación a mediados de los años noventa. La unidad básica estaba constituida por un coche motor y de un remolque con cabina, apropiado para que circularan dos unidades simples acopladas, cuatro coches en línea, con una puerta de intercomunicación a los extremos de la composición. El coche motor se componía de segunda clase y un furgón; el motor y la transmisión se colocó bajo el piso, y el bogie de la parte trasera era el que hace la tracción. El coche remolque se dotaba de primera clase y cafetería, al situar el grupo electrógeno que suministra corriente y aire acondicionado, bajo el piso, según se describe en el relato técnico. Cuando el Taf llegó a abrir la Ruta de la Plata, a dar proyección al oeste español como la que tenía desde la época romana, o antes, ya acumulaba un rodaje suficiente para saber que a La Bañeza, Astorga y León llegaba un mito; en 1952, tras haber realizado varios viajes de pruebas por la red italiana, se presentó en la frontera francesa para rematar el primer trayecto en España a la estación de Barcelona. Fue el gran salto en el confort de los viajes por tren en España, porque todas las dependencias de los coches de viajeros habituales en los cincuenta estaban carrozados en madera. Los últimos pedidos del modelo llegaron con aire acondicionado, un avance extraordinario. Hay crónicas fascinantes de aquel momento inicial del Taf que salió del sur y abrió una cadena de fiestas hasta llegar al destino norte, con celebraciones en cada estación. Tres lustros después, un Gobierno de España dejó en visto para sentencia la conexión. El Ter y el Taf abrieron la Ruta de la Plata en una circulación diaria que puso al oeste del lado de un amanecer que se hizo noche a medida que oscureció con el cierre de la vía; sin el Ter, comenzó la resta que desemboca este mediodía en la plaza de los Bandos de Salamanca, con el clamor contra la retirada de trenes, en las posiciones de cola de los parámetros sociales, económicos y demográficos del país. El oeste que dejó la retirada del Ter añora el oeste que agitó la llegada del Taf.

Los dos trenes de viajeros elevaron la comunicación a cotas que ahora no disfruta la periferia española