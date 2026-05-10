San Andrés acerca la IA a pymes y autónomos para impulsar su competitividad

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) reforzará su apuesta por la digitalización del tejido empresarial con un nuevo taller gratuito centrado en el uso de la inteligencia artificial (IA) aplicada a los negocios, dirigido a autónomos, emprendedores y pequeñas empresas del municipio.

La iniciativa, titulada 'Aplica la Inteligencia Artificial en tu negocio', se celebrará del 18 al 21 de mayo en el Aula de Nuevas Tecnologías municipal y forma parte del programa formativo que el Consistorio impulsa a lo largo de todo el año para mejorar las competencias digitales de la población.

Organizado por el Centro Municipal de Formación y Empleo (CEMFE) en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, el curso se enmarca en el programa nacional 'Yo Conecto', una iniciativa orientada a reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas clave en el nuevo entorno económico.

Con esta actividad, la Concejalía de Empleo busca acercar la IA a la realidad cotidiana de los negocios locales, en un contexto marcado por la creciente digitalización y la necesidad de adaptación a nuevas formas de producción, gestión y relación con los clientes.

Durante las cuatro sesiones, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de forma práctica cómo integrar soluciones basadas en IA en sus proyectos empresariales.

El objetivo es que puedan optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y detectar nuevas oportunidades de crecimiento.

Entre los contenidos previstos se incluyen el uso de herramientas digitales accesibles basadas en inteligencia artificial, la automatización de tareas, el análisis de datos para la gestión empresarial y la aplicación de soluciones tecnológicas en áreas como el marketing, la atención al cliente o la organización interna.

Esta formación se plantea con un enfoque eminentemente práctico y adaptado a grupos reducidos, lo que permite una atención más personalizada y facilita la adquisición de conocimientos aplicables de manera inmediata.

La colaboración con la Fundación Cibervoluntarios aporta además experiencia en el desarrollo de programas de capacitación tecnológica dirigidos a distintos sectores de la población, especialmente aquellos con mayores dificultades de acceso a la digitalización.

Esta entidad, considerada pionera en España en la promoción del uso social de la tecnología, trabaja en proyectos orientados a fomentar la inclusión digital y el desarrollo de competencias en el ámbito de las nuevas tecnologías.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para fortalecer el empleo y la actividad económica local mediante la formación, con especial atención a las habilidades digitales, cada vez más demandadas en el mercado laboral.