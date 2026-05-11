La Lastra dispara el precio de estacionamiento

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La Lastra camina a pasos agigantados hacia el estatus que aprieta el zapato a las ciudades; se cotiza casi tanto el metro de plaza libre de aparcamiento como el de piso de nueva construcción. Más, desde esta semana, con la ampliación del perímetro de la zona de exclusión para coches de autoescuela, que desde hace años tienen el centro de operaciones, suelto alumno, subo alumno, en la calle de Campos Góticos. El inicio de una construcción de viviendas obliga a avanzar la zona de estacionamiento reservado que excluye las mañanas laborables otra parte de la calle, un añadido; hace un año, la presión hubiera resultado imperceptible. Hoy, con los nuevos asentamientos de negocios y comercios en esa misma calle y la paralela de Antonio Vázquez, la malla de pintura amarilla crea un efecto dominó en la zona.