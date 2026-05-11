León afronta un lunes pasado por agua con lluvias y posibles tormentas por la tarde, según la Aemet

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en la provincia de León una jornada marcada por la inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas que podrían intensificarse a partir de la tarde, cuando no se descarta la aparición de tormentas.

Según la predicción oficial, el día estará dominado por un ambiente desapacible, con lluvias y chubascos repartidos de forma prácticamente general en todo el territorio provincial. Estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas durante la segunda mitad de la jornada, lo que podría complicar la circulación en carretera y afectar a las actividades al aire libre.

La Aemet advierte además de la posibilidad de que estos chubascos vayan acompañados de tormenta, especialmente en las horas centrales y vespertinas, una circunstancia que podría venir acompañada de rachas de viento más intensas en áreas localizadas.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos en las mínimas, que se mantendrán en valores similares a los registrados en jornadas anteriores, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, aunque sin alcanzar registros elevados para esta época del año.

León capital registrará temperaturas entre los 7 y los 16 grados, en una jornada fresca y húmeda. En Astorga, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 18 grados, mientras que en Ponferrada, en la comarca del Bierzo, se alcanzarán máximas algo más suaves, con valores entre los 9 y los 19 grados.

Por su parte, Villablino será uno de los puntos más fríos de la provincia, con mínimas de hasta 4 grados y máximas que apenas llegarán a los 17 grados.

Respecto al viento, soplará de componentes sur y oeste con intensidad floja o moderada, aunque podría registrar aumentos puntuales durante episodios tormentosos, contribuyendo a una sensación térmica más baja en determinados momentos del día.