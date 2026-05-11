León afronta un lunes pasado por agua con lluvias y posibles tormentas por la tarde, según la Aemet
En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos en las mínimas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en la provincia de León una jornada marcada por la inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas que podrían intensificarse a partir de la tarde, cuando no se descarta la aparición de tormentas.
Según la predicción oficial, el día estará dominado por un ambiente desapacible, con lluvias y chubascos repartidos de forma prácticamente general en todo el territorio provincial. Estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas durante la segunda mitad de la jornada, lo que podría complicar la circulación en carretera y afectar a las actividades al aire libre.
La Aemet advierte además de la posibilidad de que estos chubascos vayan acompañados de tormenta, especialmente en las horas centrales y vespertinas, una circunstancia que podría venir acompañada de rachas de viento más intensas en áreas localizadas.
En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos en las mínimas, que se mantendrán en valores similares a los registrados en jornadas anteriores, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, aunque sin alcanzar registros elevados para esta época del año.
León capital registrará temperaturas entre los 7 y los 16 grados, en una jornada fresca y húmeda. En Astorga, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 18 grados, mientras que en Ponferrada, en la comarca del Bierzo, se alcanzarán máximas algo más suaves, con valores entre los 9 y los 19 grados.
Por su parte, Villablino será uno de los puntos más fríos de la provincia, con mínimas de hasta 4 grados y máximas que apenas llegarán a los 17 grados.
Respecto al viento, soplará de componentes sur y oeste con intensidad floja o moderada, aunque podría registrar aumentos puntuales durante episodios tormentosos, contribuyendo a una sensación térmica más baja en determinados momentos del día.