Las enfermeras rompen el silencio: "Ya no nos callamos más ante esta situación"

Imagen de archivo de enfermeras y fisioterapeutas que rechazan el recorte a su paga extra: "Que no se coman ni un euro" en el HUCA.SATSE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las enfermeras de Castilla y León han decidido alzar la voz de manera contundente coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Enfermería este 12 de mayo. Bajo el lema 'Las enfermeras ya no se callan', el colectivo profesional exige transformaciones radicales en sus condiciones laborales, advirtiendo que sin dignidad en el trabajo no existe posibilidad de garantizar una atención sanitaria de calidad para la ciudadanía española.

El Sindicato de Enfermería SATSE ha presentado una batería de reivindicaciones que evidencian la situación crítica del sector en la comunidad autónoma. Las cifras son reveladoras: se necesitan contratar 388 enfermeras adicionales en Atención Primaria simplemente para completar las unidades básicas funcionales, es decir, para que cada consulta médica cuente con su correspondiente profesional de enfermería. Actualmente, muchas enfermeras deben hacerse cargo de dos o incluso más consultas médicas simultáneamente, una sobrecarga que compromete directamente la calidad asistencial.

Pero los déficits de personal no terminan ahí. Según los datos proporcionados por la organización sindical, harían falta aproximadamente 3.000 profesionales más solo en el sistema sanitario público de Castilla y León (Sacyl) para alcanzar los estándares europeos en cuanto a ratio de pacientes por enfermera en los hospitales. Esta carencia estructural sitúa a España muy por debajo de la media comunitaria en dotación de personal de enfermería.

Crisis insostenible en centros sociosanitarios

La situación que describe SATSE en el ámbito sociosanitario resulta especialmente alarmante. En diversos centros residenciales de la comunidad autónoma, durante los turnos nocturnos, una única enfermera debe atender a más de 200 residentes con elevados niveles de dependencia. Esta realidad, calificada por el sindicato como "insostenible", supone un riesgo evidente tanto para los usuarios como para las propias profesionales, que trabajan bajo una presión extrema sin que las administraciones hayan adoptado medidas correctivas.

Patricia Rodríguez, delegada de SATSE en Castilla y León, subraya que las necesidades van mucho más allá del simple incremento de plantillas. Entre las demandas prioritarias figura la actualización anual efectiva de las bolsas de empleo de enfermeras y enfermeras especialistas del sistema sanitario público, un procedimiento que lleva años sin realizarse adecuadamente y que genera incertidumbre laboral entre miles de profesionales.

Asimismo, el sindicato reclama medidas reales de conciliación entre la vida profesional y personal, un aspecto crítico en una profesión caracterizada por turnos rotatorios, guardias nocturnas y festivos. También exigen la actualización de la tabla de ponderación de las noches, una cuestión técnica pero con importantes implicaciones económicas y de reconocimiento profesional para quienes trabajan en estos horarios.

Precariedad laboral y sus consecuencias

El diagnóstico que realiza SATSE sobre la situación laboral de la enfermería en España no deja lugar a dudas: precariedad generalizada. Entre los problemas más graves identificados destacan la sobrecarga permanente de trabajo, el abuso de la temporalidad y el incremento de agresiones y otros riesgos laborales. Esta realidad está provocando un fenómeno preocupante: el abandono de la profesión por parte de enfermeras experimentadas y la fuga de talento hacia otros países europeos con mejores condiciones.

Además, persisten las dificultades para que las enfermeras accedan a cargos de responsabilidad, gestión y dirección en el sistema sanitario, a pesar de contar con la formación y capacitación necesarias. Esta limitación impide aprovechar plenamente el potencial de liderazgo del colectivo profesional en la toma de decisiones estratégicas del sistema.

Las consecuencias de esta situación no solo afectan a las profesionales, sino que repercuten directamente en la atención sanitaria que recibe la población. Diversos estudios científicos han demostrado que cuando el número de pacientes por enfermera es excesivamente elevado, se incrementan los riesgos, efectos adversos, reingresos hospitalarios, errores involuntarios y complicaciones en los procesos asistenciales.

Impacto en la salud pública

La insuficiencia de personal de enfermería tiene efectos concretos y medibles en el sistema sanitario de Castilla y León. Los programas de prevención, promoción de la salud y fomento de hábitos saludables llegan a muchas menos personas de las necesarias, limitando el potencial preventivo del sistema. La población infantil y adolescente no puede beneficiarse de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos, una carencia que España arrastra desde hace décadas.

Por otro lado, las listas de espera continúan aumentando tanto en hospitales como en centros de salud, un problema directamente relacionado con la falta de profesionales suficientes para atender la demanda asistencial. Esta situación se agrava en el contexto de una población envejecida con mayor prevalencia de enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuado.

Reivindicaciones estructurales y legislativas

SATSE aprovecha la conmemoración del Día Internacional de la Enfermera para recordar que el sistema sanitario español sufre problemas de infrafinanciación estructural. En este contexto, el sindicato reclama la aprobación urgente de la Ley de ratios enfermeras, una normativa que establecería por ley el número mínimo de profesionales necesarios en cada servicio y que permitiría un incremento progresivo y planificado de las plantillas.

También demandan la entrada en vigor efectiva de la reforma del Estatuto Marco y de otras reformas legislativas pendientes, como la actualización de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Medicamento. Estas modificaciones normativas resultan fundamentales para adaptar el marco legal a la realidad actual de la profesión y ampliar las competencias enfermeras.

Otras reivindicaciones incluyen el acceso a la jubilación anticipada y parcial, considerando la penosidad de muchos puestos de trabajo en el sector; una mayor participación en la gestión y decisiones estratégicas del Sistema Nacional de Salud, accediendo a puestos de liderazgo; y el pleno reconocimiento del espacio competencial enfermero, que no puede verse amenazado por intereses de otros colectivos profesionales o empresas sanitarias.

Proyección europea de las demandas

Las reivindicaciones del colectivo enfermero trascienden las fronteras nacionales. El Parlamento Europeo acogerá una conferencia promovida por SATSE, CESI y el eurodiputado Nicolás González Casares, bajo el título 'Fortalecimiento del personal de Enfermería en la Unión Europea de la Salud: competencia profesional, autonomía y sistemas de atención sostenibles'. Este evento busca posicionar las necesidades de la profesión en la agenda europea y avanzar hacia estándares comunes de calidad asistencial.

"Hemos demolido ya el muro del silencio que ha dificultado nuestro avance y desarrollo profesional", afirman desde el sindicato, que celebra este año su 40 aniversario bajo el lema 'Cuidar nos une'. Cuatro décadas de trayectoria que han logrado visibilizar y fortalecer progresivamente la profesión gracias al compromiso de miles de trabajadores y delegados sindicales en toda España.