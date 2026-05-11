El invierno se resiste a abandonar León: semana de paraguas y desplome térmico, según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León se enfrenta a una semana marcada por la inestabilidad meteorológica y un ambiente más propio del comienzo de la primavera que de mediados de mayo. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada de este lunes ya ha dado el pistoletazo de salida con cielos cubiertos y precipitaciones intermitentes que marcarán el ritmo de los próximos días. La presencia de sistemas de bajas presiones sobre la Península garantiza que el paraguas sea un accesorio indispensable para los leoneses durante gran parte de la semana.

El martes continuará la tónica de cielos encapotados y una alta probabilidad de tormentas, especialmente durante la primera mitad del día. Aunque se espera que la nubosidad pueda dar un ligero respiro por la tarde, las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 15 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 6 grados. Esta situación de "montaña rusa" atmosférica se debe a la llegada de una masa de aire frío que comenzará a notarse con mayor intensidad a medida que avance la semana.

El verdadero cambio drástico llegará a partir del miércoles y jueves, cuando los termómetros sufrirán un desplome significativo. La AEMET advierte de que las temperaturas podrían situarse hasta 10 grados por debajo de lo habitual para esta época del año, con máximas que difícilmente superarán los 14 o 15 grados en la capital leonesa. Este descenso térmico vendrá acompañado de lluvias más persistentes, especialmente en el norte y oeste de la provincia, devolviendo a la región un ambiente puramente invernal en pleno mes de mayo.

De cara al fin de semana, la incertidumbre sigue siendo la protagonista, aunque los modelos meteorológicos sugieren que el frío se mantendrá presente. Las madrugadas del viernes y el sábado serán especialmente gélidas, con mínimas que podrían bajar de los 5 grados y riesgo de heladas en las zonas de montaña. Los expertos recomiendan no guardar todavía la ropa de abrigo, ya que la estabilidad atmosférica tardará en regresar y las precipitaciones podrían seguir apareciendo de forma irregular hasta el domingo.