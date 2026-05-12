Sin enchufes en la Facultad de Económicas de León para cargar el portátil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los alumnos que pasan por el aula 5 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León se encuentran cada día con la imposibilidad de cargar su portátil porque, desde Semana Santa, los enchufes no funcionan.

El enfado de los estudiantes ha ido creciendo con el paso de las semanas, porque de los 25 enchufes con los que cuenta el aula, 18 no funcionan. De este modo, el alumnado de los diferentes títulos ve limitado la posibilidad de tener cargado su ordenador, que actualmente se ha convertido en la principal herramienta educativa. Son muchos los profesores que se apoyan con herramientas visuales digitales para dar las clases que los alumnos pueden seguir directamente desde su asiento con su propio ordenador, a la par que toman apuntes, ya sea en papel o en el mismo ordenador.

Además, los estudiantes ya realizan gran parte de sus tareas con el portátil, con lo que muchos llevan siempre consigo el cable para poder cargarlo en el aula y evitar quedarse sin batería. Sin embargo, cuando les toca en el aula 5, esa posibilidad se ve truncada.

«Es muy incómodo tener que atender a las clases sin poder usar los enchufes, ya que muchas prácticas son largas o necesitamos el ordenador para varias clases y no nos da tiempo a terminar ni con la batería llena, muchos se ven obligados a tomar prestado un portátil de la biblioteca para seguir la clase», explica uno de los alumnos que dice que ya han alertado a los profesores.