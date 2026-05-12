El colegio Divina Pastora celebra la graduación de 62 alumnos de 2º de Bachillerato

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado viernes 8 de mayo, el Colegio Divina Pastora de León celebró el acto de graduación de los 62 alumnos de 2º de Bachillerato que finalizan su etapa educativa en el centro. La ceremonia fue un momento especial en el que estudiantes, familias y docentes compartieron recuerdos, agradecimientos y la ilusión ante una nueva etapa.

Una eucaristía dio comienzo al acto, a la que siguieron unas palabras de bienvenida por parte del equipo directivo. A lo largo de la ceremonia intervinieron profesores y alumnos, quienes en sus discursos evocaron vivencias y destacaron los valores no solo académicos, sino también humanos, que han marcado su paso por el colegio, en muchos casos durante 15 años, ya que comenzaron los estudios de Educación Infantil en Pastorinas. Uno de los momentos más significativos fue la imposición de bandas y la entrega de diplomas a los graduados de la vigésimo quinta promoción.

El Colegio Divina Pastora despidió con orgullo a esta promoción, deseándoles lo mejor en su futuro académico y personal, y recordándoles que siempre tendrán abiertas las puertas del centro.