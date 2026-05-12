Suárez-Quiñones defiende el “interés general” de la Red de Calor de León que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”

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El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió hoy el “interés general” de la Red de Calor de León, centrado en “la modernidad y el ahorro a los vecinos” y que, según aseguró, “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Tras conocerse hoy que se ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro contra la licencia del Ayuntamiento para expandir la red de tuberías, Juan Carlos Suárez-Quiñones reconoció que “siempre que se han acometido grandes proyectos innovadores tienen determinados elementos de contradicción, probablemente desde el desconocimiento”, aunque insistió en que “lo que debe primar siempre es el interés general”.

En este sentido, destacó que habrá “miles y miles de ciudadanos” que “se van a ver beneficiados por una calefacción y un agua caliente que se genera de forma sostenible con un recurso renovable, que es la biomasa, que se extrae de los montes para que haya menos riesgo de incendios y que además tiene un precio mucho más barato y más estable que el combustible tradicional o cualquier otro tipo de combustible no renovable”.

“Estamos hablando de una infraestructura que va a eliminar entre 400 y 500 chimeneas que ahora emiten a la atmósfera de la ciudad de León con distintas calidades, además de tratarse de la última tecnología, que lleva operando en el norte de Europa más de cien años, por lo que algo tenemos que aprender de países muy modernos que han estado siempre al lado de la sostenibilidad”, explicó el consejero.

Por este motivo, ante “los elementos negativos que, por razones diferentes, puedan tratar de impedir el procedimiento o de poner palos en la rueda”, el titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aseguró que la Consejería está “muy determinada y movida por el interés general”, de forma que “se trabajará sin descanso para sacarlo adelante” y para dar “las explicaciones que sean necesarias”.