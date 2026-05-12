Las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco, sancionadas por salir en un documental

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La cárcel de Villabona, en Asturias, ha sancionado a Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco por su participación en un documental que se estrena este martes en la plataforma HBO en el que aparecen hablando por videoconferencia desde prisión.

El estreno del documental coincide con la fecha en la que se cumplen doce años del asesinato de Isabel Carrasco, el 12 de mayo de 2014.

Fuentes judiciales han confirmado a EFE que la sanción que les ha impuesto la prisión no afecta de momento al traslado que ambas habían solicitado a principios de mes con destino a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid, que ya había sido concedido aunque no ejecutado.

No obstante, sí condicionará los permisos penitenciarios de salida de los que ya disfruta Triana Martínez y que Montserrat González espera que se le concedan por considerarse una falta grave.