León acoge una protesta autonómica de CSIF que pide mejorar las condiciones de trabajo de la Agencia Tributaria en CyL

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La capital leonesa acogió hoy una movilización de carácter autonómico convocada por CSIF para reclamar el desbloqueo en las negociaciones de las condiciones de trabajo de la plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que en Castilla y León afecta a 1200 empleados (140 en territorio leonés).

El desarrollo de la carrera profesional para toda la plantilla, la flexibilidad en el trabajo, con la recuperación de la bolsa de conciliación del cinco por ciento y el cumplimiento del PIA (Plan de Intensificación de Actuaciones), además de convertir el trabajo de distancia en una herramienta seria de conciliación, de movilidad y de mejora organizativa son algunas de al reclamaciones del sector, según lo detalló el responsable de Agencia Tributaria de la Central Sindical Independiente de Funcionarios en Castilla y León, Serafín Herrera Martín, durante la concentración celebrada este miércoles frente a la delegación de la AEAT en León.

El tercer eje de las reivindicaciones es el que se refiere a vigilancia aduanera, para cuyos profesionales se reclama la declaración de profesión de riesgo. “No estamos hablando de una unidad administrativa cualquiera, hablamos de compañeros que tienen funciones concretas en materia de represión de contrabando, lucha contra narcotráfico, investigación y blanqueo de capitales”.

Sus funcionarios, recordó, tienen la consideración de agentes de la autoridad y lo ocurrido el pasado 8 de mayo en las costas de Huelva pone de manifiesto, a juicio de CSIF, la falta de recursos con los que están trabajando este colectivo, la exposición a la que están previamente expuestos “y es un accidente muy grave que no puede despacharse con pésames institucionales. Es un hecho gravísimo que requiere de dotación de recursos humanos y materiales “.

Las protestas, recordó, responde a un conflicto que “nace de una situación prolongada de bloqueo, retraso e incumplimiento” e hizo un llamamiento tanto a los trabajadores como al resto de organizaciones sindicales para que se unan a estas reivindicaciones. La fragmentación, dijo, solamente beneficia a quien bloquea y la unidad “es una necesidad y la administración no puede tener un discurso de modernización, de eficiencia y de resultados récords mientras mantiene a la plantilla con la carrera profesional bloqueada, un teletrabajo insuficiente, problemas de movilidad, falta de medios y la profesión de riesgo todavía pendiente ”.

El calendario de acciones previsto por CSIF en Castilla y León tendrá continuidad el viernes 28 de mayo en Valladolid y culminará con una jornada de huelga prevista para el lunes 8 de junio.